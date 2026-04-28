Les marchés du soir à vélo (Etupes) Rue du Port Montbéliard
Les marchés du soir à vélo (Etupes) Rue du Port Montbéliard vendredi 25 septembre 2026.
Montbéliard
Les marchés du soir à vélo (Etupes)
Rue du Port Capitainerie Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Et si vous rejoigniez le marché du soir… à vélo ?
Dans le cadre des marchés du soir organisés par Pays de Montbéliard Agglomération, optez pour une arrivée conviviale et dynamique à Étupes.
Le départ est donné à 18h depuis la Capitainerie de Montbéliard pour une balade à vélo accessible à tous, en direction du marché du soir.
Une manière agréable de commencer la soirée, en profitant du trajet avant de découvrir les produits locaux et l’ambiance du marché. .
Rue du Port Capitainerie Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté montbeliard@fub.fr
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English : Les marchés du soir à vélo (Etupes)
L’événement Les marchés du soir à vélo (Etupes) Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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