Les Mardis de Cap 33 Randonnée VTT Preignac
Les Mardis de Cap 33 Randonnée VTT Preignac mardi 7 juillet 2026.
Preignac
Les Mardis de Cap 33 Randonnée VTT
Domaine de Sanches Preignac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-08-04 10:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball
Sur réservation, places limitées. .
Domaine de Sanches Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12
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English : Les Mardis de Cap 33 Randonnée VTT
L’événement Les Mardis de Cap 33 Randonnée VTT Preignac a été mis à jour le 2026-06-25 par La Gironde du Sud
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