Les Mardis de Cap 33 Tir à l’arc/Jeux d’orientation Domaine de Sanches Preignac mardi 7 juillet 2026.

Preignac

Les Mardis de Cap 33 Tir à l’arc/Jeux d’orientation

Domaine de Sanches 1 Michou Lacoste Preignac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball

En famille ou individuellement à partir de 15 ans. .

Domaine de Sanches 1 Michou Lacoste Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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L’événement Les Mardis de Cap 33 Tir à l’arc/Jeux d’orientation Preignac a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud