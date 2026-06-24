Les Mardis de Cap 33 Tir à l’arc/Jeux d’orientation Domaine de Sanches Preignac
Les Mardis de Cap 33 Tir à l’arc/Jeux d’orientation Domaine de Sanches Preignac mardi 7 juillet 2026.
Preignac
Les Mardis de Cap 33 Tir à l’arc/Jeux d’orientation
Domaine de Sanches 1 Michou Lacoste Preignac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-08-04 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball
En famille ou individuellement à partir de 15 ans. .
Domaine de Sanches 1 Michou Lacoste Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12
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English : Les Mardis de Cap 33 Tir à l’arc/Jeux d’orientation
L’événement Les Mardis de Cap 33 Tir à l’arc/Jeux d’orientation Preignac a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud
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