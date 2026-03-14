Les mardis de l’été à Figeac, danse théâtre Parler Flamenco Figeac

Figeac

Les mardis de l’été à Figeac, danse théâtre Parler Flamenco

cour du puy Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le mardi, c’est spectacle !

La Ville de Figeac vous invite à partager de belles découvertes artistiques dans le cadre enchanteur de la Cour du Puy.

Parler du flamenco, parler de flamenco, parler avec le flamenco, parler grâce au flamenco, à cause de lui, pour lui, malgré lui, parler, parler, parler, et puis danser

Le mardi, c’est spectacle !

La Ville de Figeac vous invite à partager de belles découvertes artistiques dans le cadre enchanteur de la Cour du Puy.

Parler du flamenco, parler de flamenco, parler avec le flamenco, parler grâce au flamenco, à cause de lui, pour lui, malgré lui, parler, parler, parler, et puis danser. Stéphanie Fuster raconte en gestes, en mots et en rires une histoire du flamenco. Elle lui déclare sa flamme dans un spectacle en forme de conférence ludique et participative qui nous révèle la mythologie, la pratique, les arcanes et la beauté de cet art du sublime, le plus vivant, le plus humain de tous. Depuis longtemps, je suis amenée lors de présentations d’étapes de travail ou de spectacles à parler naturellement et avec beaucoup de délectation du flamenco, de mon rapport à cet art, et à questionner, interagir avec le public sur l’imaginaire qu’il y associe.

Compagnie Rediviva

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cour du puy Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

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English :

Tuesday is show day!

The City of Figeac invites you to share wonderful artistic discoveries in the enchanting setting of the Cour du Puy.%A0

Talking about flamenco, talking about flamenco, talking with flamenco, talking thanks to flamenco—because of it, for it, in spite of it—talking, talking, talking, and then dancing

L’événement Les mardis de l’été à Figeac, danse théâtre Parler Flamenco Figeac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac