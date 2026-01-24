Marché des potiers à Figeac Figeac

Marché des potiers à Figeac

Place de la raison Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Venez rencontrer les potiers le temps d'un week-end ! Vous découvrirez, grâce à ces 35 artisans potiers du sud ouest, un large panel de techniques de production tournage, modelage, sculpture, grès, porcelaine, faïence, terre vernissée, cuisson raku, cuisson au bois,… Vous pourrez assister à des démonstrations de modelage, animation modelage enfants (sans réservation), exposition de créations sur le thème "Océan". De nombreuses animations pour petits et grands vous attendent.

.

Place de la raison Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 62 80 84 91 argilot.cajarc@gmail.com

English :

Come and meet the potters for a weekend! Thanks to these 35 potters from the south-west of France, you’ll discover a wide range of production techniques: throwing, modelling, sculpture, stoneware, porcelain, earthenware, glazed earth, raku firing, wood firing,…

