Festival de Théâtre de Figeac

divers lieux dans la ville Figeac Lot

Tarif : 8 – 8 – 28 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-21 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Le festival est de retour pour cette nouvelle édition ! le Grand-Figeac reprend le flambeau avec la ferme ambition d’assurer le devenir et le développement de cet événement unique en son genre et emblématique de notre territoire

Le festival est de retour pour cette nouvelle édition ! le Grand-Figeac reprend le flambeau avec la ferme ambition d’assurer le devenir et le développement de cet événement unique en son genre et emblématique de notre territoire. C’est forts de cette histoire que nous poursuivons l’aventure avec une double aspiration S’inscrire dans l’histoire du festival et de son héritage, associer création et diffusion, cultiver comme fil rouge les écritures théâtrales et offrir à la ville de Champollion les grands dramaturges et ceux qui font le théâtre d’aujourd’hui. Cette 25e édition est à la hauteur de ces ambitions et vous serez nombreux à partager les beaux moments d’émotions et de convivialité de cette fête, avec Figeac comme théâtre éphémère.

.

divers lieux dans la ville Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The festival is back for another edition! Grand-Figeac is taking up the torch with the firm ambition of ensuring the future and development of this unique event, emblematic of our region

L’événement Festival de Théâtre de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Figeac