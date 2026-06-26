Les Mardis de l’été Cozes
Les Mardis de l’été Cozes mardi 7 juillet 2026.
Cozes
Les Mardis de l’été
Jardin du Presbytère Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Chaque mardi en soirée, les musiciens en concert, animent vos soirées estivales dans le jardin du presbytère.
Concerts sous les anciennes Halles, en cas de météo défavorable.
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Jardin du Presbytère Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 90 97
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English :
Every Tuesday evening, the musicians in concert liven up your summer evenings in the presbytery garden.
Concerts under the former Halles, in case of bad weather.
L’événement Les Mardis de l’été Cozes a été mis à jour le 2026-06-26 par Royan Atlantique
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