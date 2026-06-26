Cozes

Les Mardis de l’été

Jardin du Presbytère Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Chaque mardi en soirée, les musiciens en concert, animent vos soirées estivales dans le jardin du presbytère.

Concerts sous les anciennes Halles, en cas de météo défavorable.

.

Jardin du Presbytère Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 90 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Tuesday evening, the musicians in concert liven up your summer evenings in the presbytery garden.

Concerts under the former Halles, in case of bad weather.

L’événement Les Mardis de l’été Cozes a été mis à jour le 2026-06-26 par Royan Atlantique