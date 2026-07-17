Informations pratiques

Turquant

Les Mardis des Arts et du Vin #9

9 rue des fossés Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 18:00:00

fin : 2026-09-01 21:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Chaque mardi, un lieu d’exposition s’associe avec un vigneron situé à Turquant, pour vous présenter leurs productions.

Ce mardi, rendez-vous à la société de la boule de fort.

Les participants sont les suivants plusieurs vignerons (les noms ne nous ont pas été communiqués).

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 1er septembre 2026 de 18h à 21h. .

9 rue des fossés Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 37 39 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Tuesday, an exhibition space partners with a winemaker based in Turquant to showcase their wines.

L’événement Les Mardis des Arts et du Vin #9 Turquant a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME