Les Mardis des Arts et du Vin #9 Turquant
mardi 1 septembre 2026 · Turquant
Informations pratiques
Turquant
Les Mardis des Arts et du Vin #9
9 rue des fossés Turquant Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 18:00:00
fin : 2026-09-01 21:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Chaque mardi, un lieu d’exposition s’associe avec un vigneron situé à Turquant, pour vous présenter leurs productions.
Ce mardi, rendez-vous à la société de la boule de fort.
Les participants sont les suivants plusieurs vignerons (les noms ne nous ont pas été communiqués).
PRECISIONS HORAIRES
Mardi 1er septembre 2026 de 18h à 21h. .
9 rue des fossés Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 37 39 65
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English :
Every Tuesday, an exhibition space partners with a winemaker based in Turquant to showcase their wines.
L’événement Les Mardis des Arts et du Vin #9 Turquant a été mis à jour le 2026-07-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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