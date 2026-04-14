Les mardis du partenariat, Agence de France Travail de Château-Thierry, Château-Thierry

Les mardis du partenariat Mardi 28 avril, 09h30 Agence de France Travail de Château-Thierry Aisne

Sur inscription auprès de l’ Agence France Travail de Château-Thierry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:00:00+02:00

Participez à des entretiens individuels avec la Direction générale des Finances Publiques (DGFIP) pour aborder sereinement votre déclaration de revenus. Cet événement est conçu pour vous offrir un accompagnement personnalisé, répondre à vos questions spécifiques et vous guider dans vos démarches fiscales. Profitez de ce moment pour bénéficier d’une assistance sur mesure et découvrir les outils de dématérialisation mis à votre disposition. Que vous ayez des interrogations sur votre situation personnelle ou que vous souhaitiez simplement vous familiariser avec les processus en ligne, cet événement est fait pour vous. Rencontrez un expert prêt à vous éclairer et à vous aider dans toutes vos démarches.

Agence de France Travail de Château-Thierry 56 avenue de la république 02 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ape.02012@francetravail.fr »}]

Accompagnement des usagers dans leurs démarches déclaratives en ligne