Les Mardis et Mercredis de la Rousselière Récital de piano Jacques DOR Cheffois
mardi 21 juillet 2026 · Cheffois
Informations pratiques
Cheffois
Les Mardis et Mercredis de la Rousselière Récital de piano Jacques DOR
La Rousselière Cheffois Vendée
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Concerts et spectacles suivis de dégustations
Bach / Beethoven / Liszt /Bartok
Concert suivi d’un échange avec l’artiste autour d’une dégustation surprise .
La Rousselière Cheffois 85390 Vendée Pays de la Loire
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English :
Concerts and performances followed by tastings
L’événement Les Mardis et Mercredis de la Rousselière Récital de piano Jacques DOR Cheffois a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin