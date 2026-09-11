Les mardis Ludo-céramique NUAGE DES THES Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Les mardis Ludo-céramique

NUAGE DES THES 5 rue de l’Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

selon pièces en stock

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 19:00:00

fin : 2026-10-13 21:30:00

Date(s) :

2026-09-22 2026-10-13 2026-11-17 2026-12-15

Les Mardis Ludo-Céramique vous donnent rendez-vous à Saint-Jean-d’Angély pour des soirées conviviales mêlant jeux et créativité !

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NUAGE DES THES 5 rue de l’Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 78 16 68 ateliersauvaget@gmail.com

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English :

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L’événement Les mardis Ludo-céramique Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge