Les mardis Ludo-céramique NUAGE DES THES Saint-Jean-d’Angély
mardi 22 septembre 2026 · NUAGE DES THES · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Les mardis Ludo-céramique
NUAGE DES THES 5 rue de l’Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 35 EUR
selon pièces en stock
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:00:00
fin : 2026-10-13 21:30:00
Date(s) :
2026-09-22 2026-10-13 2026-11-17 2026-12-15
Les Mardis Ludo-Céramique vous donnent rendez-vous à Saint-Jean-d’Angély pour des soirées conviviales mêlant jeux et créativité !
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NUAGE DES THES 5 rue de l’Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 78 16 68 ateliersauvaget@gmail.com
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L’événement Les mardis Ludo-céramique Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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