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Les mardis musicaux à Chabrignac chansons populaires Chabrignac

mardi 7 juillet 2026 · Chabrignac

Les mardis musicaux à Chabrignac chansons populaires Chabrignac

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
19350 Chabrignac
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Chabrignac

Les mardis musicaux à Chabrignac chansons populaires

Chabrignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Théâtre de verdure à 20h30, gratuit, durée environ 1h15.
Swing Ohm chansons populaires françaises & internationales.
Repli sous la halle si mauvaise météo.
Vente sur place de pop-corn, glaces, boissons.   .

Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 60 57 

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English : Les mardis musicaux à Chabrignac chansons populaires

L’événement Les mardis musicaux à Chabrignac chansons populaires Chabrignac a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme

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