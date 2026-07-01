Informations pratiques

Chabrignac

Les mardis musicaux à Chabrignac chansons populaires

Chabrignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Théâtre de verdure à 20h30, gratuit, durée environ 1h15.

Swing Ohm chansons populaires françaises & internationales.

Repli sous la halle si mauvaise météo.

Vente sur place de pop-corn, glaces, boissons. .

Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 60 57

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English : Les mardis musicaux à Chabrignac chansons populaires

L’événement Les mardis musicaux à Chabrignac chansons populaires Chabrignac a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme