Les mardis musicaux à Chabrignac chansons populaires Chabrignac
mardi 7 juillet 2026 · Chabrignac
Informations pratiques
Chabrignac
Les mardis musicaux à Chabrignac chansons populaires
Chabrignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Théâtre de verdure à 20h30, gratuit, durée environ 1h15.
Swing Ohm chansons populaires françaises & internationales.
Repli sous la halle si mauvaise météo.
Vente sur place de pop-corn, glaces, boissons. .
Chabrignac 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 60 57
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English : Les mardis musicaux à Chabrignac chansons populaires
L’événement Les mardis musicaux à Chabrignac chansons populaires Chabrignac a été mis à jour le 2026-06-29 par Brive Tourisme
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