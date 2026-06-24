Les Mardis Têtus | La Selva Canta Square de la Fontaine Rostrenen mardi 14 juillet 2026.

Rostrenen

Les Mardis Têtus | La Selva Canta

Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:30:00

fin : 2026-07-14 12:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !

De 11h30 à 12h30, un ou des artistes investissent le Square de la Fontaine.

Ce duo mêle la chaleur de la jarana (guitare mexicaine) et l’énergie percussive du zapateado (claquettes mexicaines) aux envolées de l’accordéon diatonique, et le souffle de la clarinette basse, offrant une musique à la fois authentique et enivrante.

Olivier Catteau voix, accordéon

Yesenia Garcia voix, jarana, compositrice

En cas de pluie, les concert se tiendront à la Pharmacie, 9 Rue Gambetta

Org. Cie des Musiques Têtues. .

Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les Mardis Têtus | La Selva Canta Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh