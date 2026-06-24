Les Mardis Têtus | La Selva Canta Square de la Fontaine Rostrenen
Les Mardis Têtus | La Selva Canta Square de la Fontaine Rostrenen mardi 14 juillet 2026.
Rostrenen
Les Mardis Têtus | La Selva Canta
Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:30:00
fin : 2026-07-14 12:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Le jour du marché, la caravane-scène des Musiques Têtues s’installe au cœur de la ville, dans le théâtre de verdure du Square de la Fontaine pour un concert insolite, gratuit, et en plein air !
De 11h30 à 12h30, un ou des artistes investissent le Square de la Fontaine.
Ce duo mêle la chaleur de la jarana (guitare mexicaine) et l’énergie percussive du zapateado (claquettes mexicaines) aux envolées de l’accordéon diatonique, et le souffle de la clarinette basse, offrant une musique à la fois authentique et enivrante.
Olivier Catteau voix, accordéon
Yesenia Garcia voix, jarana, compositrice
En cas de pluie, les concert se tiendront à la Pharmacie, 9 Rue Gambetta
Org. Cie des Musiques Têtues. .
Square de la Fontaine Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Mardis Têtus | La Selva Canta Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Rostrenen (Côtes-d'Armor)
- La Famille Kreizy | Jeu familial Office de Tourisme du Kreiz Breizh Rostrenen 1 juillet 2026
- En attendant le Petit Poucet, déambulation théâtrale Square de la Fontaine Rostrenen 1 juillet 2026
- Soirée Quiz Rostrenen 3 juillet 2026
- Sophro Balade Au fil de l eau Rostrenen 4 juillet 2026
- Trace ta route 13-16 ans Rostrenen 9 juillet 2026