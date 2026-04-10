Sète

LES MASQUES TOTÉMIQUES

Sète Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Après une immersion dans l’univers expressionniste d’André Cervera, nous explorerons les métamorphoses du visage en créant des masques totémiques en argile. Venez façonner votre figure imaginaire aux expressions personnalisées fantaisistes ! A vos masques ! Publics enfants à partir de 6 ans et familles.

Avec l’artiste Hélène CazesAprès une immersion dans l’univers expressionniste d’André Cervera, nous explorerons les métamorphoses du visage en créant des masques totémiques en argile. Venez façonner votre figure imaginaire aux expressions personnalisées fantaisistes ! A vos masques !Publics enfants à partir de 6 ans et familles. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After an immersion in the expressionist world of André Cervera, we’ll explore the metamorphoses of the face by creating totemic masks in clay. Come and shape your own imaginary figure with whimsical, personalized expressions! To your masks! Suitable for children aged 6 and over and families.

L’événement LES MASQUES TOTÉMIQUES Sète a été mis à jour le 2026-04-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE