Informations pratiques

Palavas-les-Flots

LES MATCHS DE RUGBY DU RCM

Stade Gilbert Roquefort Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-09-13 2026-10-04 2026-11-01 2026-11-15 2026-12-06 2027-01-17 2027-02-07 2027-02-14 2027-03-07 2027-03-28

Venez encourager le RCM Palavas tout au long de la saison lors de ses matchs à domicile au stade Gilbert Roquefort. Une série de rencontres face à des clubs de la région et d’ailleurs vous attend dans une ambiance sportive et conviviale. Entrée libre.

Copilot said:

Matchs de rugby du RCM Palavas

Tout au long de la saison 2026-2027, le Rugby Club Méditerranée (RCM) Palavas vous accueille au stade Gilbert Roquefort pour une série de rencontres à domicile. Venez soutenir les équipes palavasiennes face à de nombreux adversaires tels que le SC Mazamet, Sor Agout XV, l’AS Bédarrides, l’AS Monaco, le CO Berre, le SC Leucate CM, Gruissan, le RO Agde, le XV du Coudon ou encore Châteaurenard.

Ces rendez-vous sportifs sont l’occasion de partager la passion du rugby dans une ambiance conviviale, familiale et chaleureuse. Que vous soyez amateur de ballon ovale, supporter du club ou simplement à la recherche d’une sortie sportive, profitez de ces rencontres pour vibrer au rythme des matchs et encourager les joueurs du RCM Palavas. Entrée libre. .

Stade Gilbert Roquefort Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English : LES MATCHS DE RUGBY DU RCM

Come cheer on RCM Palavas throughout the season at its home games at Gilbert Roquefort Stadium. A series of matches against clubs from the region and beyond awaits you in a friendly, sports-loving atmosphere. Admission is free.

L’événement LES MATCHS DE RUGBY DU RCM Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34