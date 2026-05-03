“Les Matinales CycloHK – Tous en selle !”, Cyclo HK Logistic, Cergy
“Les Matinales CycloHK – Tous en selle !”, Cyclo HK Logistic, Cergy dimanche 3 mai 2026.
“Les Matinales CycloHK – Tous en selle !” 3 – 31 mai, les dimanches Cyclo HK Logistic Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T13:00:00+02:00
♂️ Les Matinales CycloHK débarquent !
Envie de bien commencer ton dimanche ?
Rejoins-nous pour une sortie vélo conviviale, accessible à tous
Tous les dimanches matin
Départ : 17 BIS square de l’échiquier 95800 Cergy
Heure : de 9H à 13H
2 parcours :
Cool (débutants / familles)
Dynamique (rythme tranquille +)
Le petit + qui change tout :
À chaque sortie, on part aussi à la rencontre de passionnés locaux :
agriculteurs
apiculteurs
producteurs & fermiers
L’occasion de découvrir leur savoir-faire, échanger… et repartir avec de bons produits locaux (paniers de légumes, miel, œufs, surprises du moment )
☕ Retour avec café & bonne humeur !
Que tu sois sportif, débutant ou juste curieux… tout le monde est le bienvenu.
♀️ Du vélo, des rencontres, des bons plans… le dimanche comme on l’aime.
Les Matinales CycloHK – Tous en selle !
#MaiAVelo #CycloHK #VelopourTous #CircuitCourt #ConsommerLocal #SortieVelo
Cyclo HK Logistic 17 bis square de l’échiquier 95800 Cergy Cergy 95800 Axe Majeur Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@cyclo-hk-logistic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/cyclo_hk_logistic/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://cyclo-hk-logistic.fr/ »}]
♂️ Les Matinales CycloHK débarquent ! Envie de bien commencer ton dimanche ? Rejoins-nous pour une sortie vélo conviviale, accessible à tous #MaiAVelo #CycloHK #VelopourTous #SortieVelo
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