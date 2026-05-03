“Les Matinales CycloHK – Tous en selle !”, Cyclo HK Logistic, Cergy

“Les Matinales CycloHK – Tous en selle !” 3 – 31 mai, les dimanches Cyclo HK Logistic Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T13:00:00+02:00

‍♂️ Les Matinales CycloHK débarquent !

Envie de bien commencer ton dimanche ?

Rejoins-nous pour une sortie vélo conviviale, accessible à tous

Tous les dimanches matin

Départ : 17 BIS square de l’échiquier 95800 Cergy

Heure : de 9H à 13H

2 parcours :

Cool (débutants / familles)

Dynamique (rythme tranquille +)

Le petit + qui change tout :

À chaque sortie, on part aussi à la rencontre de passionnés locaux :

‍ agriculteurs

apiculteurs

producteurs & fermiers

L’occasion de découvrir leur savoir-faire, échanger… et repartir avec de bons produits locaux (paniers de légumes, miel, œufs, surprises du moment )

☕ Retour avec café & bonne humeur !

Que tu sois sportif, débutant ou juste curieux… tout le monde est le bienvenu.

‍♀️ Du vélo, des rencontres, des bons plans… le dimanche comme on l’aime.

Les Matinales CycloHK – Tous en selle !

#MaiAVelo #CycloHK #VelopourTous #CircuitCourt #ConsommerLocal #SortieVelo

Cyclo HK Logistic 17 bis square de l’échiquier 95800 Cergy Cergy 95800 Axe Majeur Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@cyclo-hk-logistic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/cyclo_hk_logistic/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://cyclo-hk-logistic.fr/ »}]

‍♂️ Les Matinales CycloHK débarquent ! Envie de bien commencer ton dimanche ? Rejoins-nous pour une sortie vélo conviviale, accessible à tous #MaiAVelo #CycloHK #VelopourTous #SortieVelo