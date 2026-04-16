Dammarie-en-Puisaye

Les matinées 100% poney vacances de Pâques

La Maltournee n°7 Dammarie-en-Puisaye Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 09:00:00

fin : 2026-04-20 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-20 2026-04-22 2026-04-23

Pendant les vacances de Pâques, offrez à vos enfants une matinée 100 % poney à L’Attrape Rêve à Dammarie-en-Puisaye. Jeux, découverte, complicité et premiers pas à poney rythment ce moment ludique au grand air. Une activité idéale pour s’amuser et créer de jolis souvenirs.

Offrez à vos enfants une parenthèse au grand air avec les matinées 100 % poney proposées par L’Attrape Rêve à Dammarie-en-Puisaye.

Pendant les vacances de Pâques, les plus jeunes découvrent l’univers du poney à travers un moment à la fois ludique, rassurant et plein de douceur. Au programme rencontre avec les poneys, premiers échanges, activités adaptées et instants de complicité pour apprendre tout en s’amusant. Encadrée dans une ambiance conviviale, cette matinée permet aux enfants de se familiariser avec l’animal, de prendre confiance et de vivre une belle expérience au contact de la nature.

Une activité idéale pour partager un moment original pendant les vacances, éveiller la curiosité des enfants et repartir avec de beaux souvenirs en tête… et peut-être une nouvelle passion. .

La Maltournee n°7 Dammarie-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 99 79 47 attrape-reve-cheval@outlook.com

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English :

Vacation activities: 100% pony activity

In Dammarie-en-Puisaye, the Centre Equestre de Pleine Nature l’Attrape-rêve offers children the chance to spend 3 hours in the company of ponies and horses, with different themes on each morning from February 26 to 8. Please book on 06 80 99 79 47.

L’événement Les matinées 100% poney vacances de Pâques Dammarie-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX