Les Matinées des Jeux de Société A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan
samedi 19 décembre 2026 · A la médiathèque La Route des Savoirs · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
Les Matinées des Jeux de Société
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 10:00:00
fin : 2026-12-19 12:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Les Matinées des Jeux de Société
Rendez-vous à la Médiathèque, le samedi de 10h à 12h
Tout public, entrée libre
Venez découvrir de nouveaux jeux de société et partager ensemble un moment de convivialité !
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A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr
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English :
Board Games Matinées
Meet at the Médiathèque, Saturday from 10am to 12pm
Open to all, free admission
Come and discover new board games and share a convivial moment together!
L’événement Les Matinées des Jeux de Société Lannemezan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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