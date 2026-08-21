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Les Matinées des Jeux de Société A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan

samedi 30 janvier 2027 · A la médiathèque La Route des Savoirs · Lannemezan

Informations pratiques

Début
samedi 30 janvier 2027
Fin
samedi 30 janvier 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
A la médiathèque La Route des Savoirs
Adresse
273. rue Thiers
Ville
65300 Lannemezan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Lannemezan

Les Matinées des Jeux de Société

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-30 10:00:00
fin : 2027-01-30 12:00:00

Date(s) :
2027-01-30

Les Matinées des Jeux de Société
Rendez-vous à la Médiathèque, le samedi de 10h à 12h
Tout public, entrée libre
Venez découvrir de nouveaux jeux de société et partager ensemble un moment de convivialité !
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A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50  mediatheque@mairie-lannemezan.fr

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English :

Board Games Matinées
Meet at the Médiathèque, Saturday from 10am to 12pm
Open to all, free admission
Come and discover new board games and share a convivial moment together!

L’événement Les Matinées des Jeux de Société Lannemezan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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