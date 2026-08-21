Les Matinées des Jeux de Société A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan

samedi 26 juin 2027 · A la médiathèque La Route des Savoirs · Lannemezan

Informations pratiques

Lannemezan

Les Matinées des Jeux de Société

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-26 10:00:00

fin : 2027-06-26 12:00:00

Date(s) :

2027-06-26

Les Matinées des Jeux de Société

Rendez-vous à la Médiathèque, le samedi de 10h à 12h

Tout public, entrée libre

Venez découvrir de nouveaux jeux de société et partager ensemble un moment de convivialité !

.

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Board Games Matinées

Meet at the Médiathèque, Saturday from 10am to 12pm

Open to all, free admission

Come and discover new board games and share a convivial moment together!

L’événement Les Matinées des Jeux de Société Lannemezan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65