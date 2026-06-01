Les médias indépendants avec Owen Huchon Médiathèque Le Phénix Colombelles

Colombelles

Les médias indépendants avec Owen Huchon

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Pour conclure la Saison 5 de notre programme EMIsphère, une émission de radio enregistrée au coeur de la médiathèque ! Au micro de Timothy Duquesne Owen Huchon, journaliste pour Médianes.

Pour conclure la Saison 5 de notre programme EMIsphère, une émission de radio enregistrée au coeur de la médiathèque !

Au micro de Timothy Duquesne Owen Huchon, journaliste pour Médianes. Il connaît finement le journalisme et les médias, publie à leur sujet et s’intéresse particulièrement à un enjeu d’une grande actualité l’indépendance éditoriale.

Ados-adultes.

Sur réservation. .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Les médias indépendants avec Owen Huchon

To round off Season 5 of our EMIsphere programme, a radio programme recorded in the heart of the multimedia library! With Timothy Duquesne: Owen Huchon, journalist for Médianes.

L’événement Les médias indépendants avec Owen Huchon Colombelles a été mis à jour le 2026-06-09 par Calvados Attractivité