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Les médias indépendants avec Owen Huchon Médiathèque Le Phénix Colombelles

Les médias indépendants avec Owen Huchon Médiathèque Le Phénix Colombelles

Les médias indépendants avec Owen Huchon Médiathèque Le Phénix Colombelles samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Le Phénix

Adresse : 10 Rue Elsa Triolet

Ville : 14460 Colombelles

Département : Calvados

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Colombelles

Les médias indépendants avec Owen Huchon

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Pour conclure la Saison 5 de notre programme EMIsphère, une émission de radio enregistrée au coeur de la médiathèque ! Au micro de Timothy Duquesne Owen Huchon, journaliste pour Médianes.
Pour conclure la Saison 5 de notre programme EMIsphère, une émission de radio enregistrée au coeur de la médiathèque !
Au micro de Timothy Duquesne Owen Huchon, journaliste pour Médianes. Il connaît finement le journalisme et les médias, publie à leur sujet et s’intéresse particulièrement à un enjeu d’une grande actualité l’indépendance éditoriale.
Ados-adultes.
Sur réservation.   .

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46  mediatheque@colombelles.fr

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English : Les médias indépendants avec Owen Huchon

To round off Season 5 of our EMIsphere programme, a radio programme recorded in the heart of the multimedia library! With Timothy Duquesne: Owen Huchon, journalist for Médianes.

L’événement Les médias indépendants avec Owen Huchon Colombelles a été mis à jour le 2026-06-09 par Calvados Attractivité

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