LES MÉDIÉVALES DE BALARUC-LE-VIEUX Balaruc-le-Vieux
LES MÉDIÉVALES DE BALARUC-LE-VIEUX Balaruc-le-Vieux samedi 19 juillet 2025.
Balaruc-le-Vieux
LES MÉDIÉVALES DE BALARUC-LE-VIEUX
Balaruc-le-Vieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-19
fin : 2025-07-20
Date(s) :
2025-07-19 2026-07-18
La XXIX ème édition des Médiévales de Balaruc-le-Vieuxaura lieu le Samedi 18 juillet et le Dimanche 19 juillet 2026.Venez découvrir les nombreuses animations et le marché médiéval, artisanal et de produits du terroir. .
Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 40 00 mairie@ville-balaruclevieux.fr
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L’événement LES MÉDIÉVALES DE BALARUC-LE-VIEUX Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-29 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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