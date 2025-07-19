Balaruc-le-Vieux

LES MÉDIÉVALES DE BALARUC-LE-VIEUX

Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-19 2026-07-18

La XXIX ème édition des Médiévales de Balaruc-le-Vieuxaura lieu le Samedi 18 juillet et le Dimanche 19 juillet 2026.Venez découvrir les nombreuses animations et le marché médiéval, artisanal et de produits du terroir. .

Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 40 00 mairie@ville-balaruclevieux.fr

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L’événement LES MÉDIÉVALES DE BALARUC-LE-VIEUX Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-05-29 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE