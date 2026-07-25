Les Médiévales de Crémieu 21e édition Cité médiévale de Crémieu Crémieu

Informations pratiques

Crémieu

Les Médiévales de Crémieu 21e édition

Cité médiévale de Crémieu Centre historique Crémieu Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Oyez, oyez, damoiselles et damoiseaux ! Les Médiévales de Crémieu sont de retour !

Le temps d’un week-end, embarquez pour un véritable voyage dans le temps au cœur de cette petite cité de caractère, où l’Histoire reprend vie à chaque coin de rue.

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Cité médiévale de Crémieu Centre historique Crémieu 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 37 05 03 65 evenementiel@mairie-cremieu.com

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English : The Crémieu Medieval Festival 21st Edition

Hear ye, hear ye, fair ladies and noble gentlemen! The Crémieu Medieval Festival is back!



For one unforgettable weekend, step back in time in the heart of this charming medieval town, where history comes to life around every corner.

L’événement Les Médiévales de Crémieu 21e édition Crémieu a été mis à jour le 2026-07-25 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné