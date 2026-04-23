Les médiévales de Domremy Domrémy-la-Pucelle

Domrémy-la-Pucelle

Les médiévales de Domremy

Rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-05-22 16:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

La nouvelle édition de cette fête vous plonge au coeur du Moyen Âge avec de nombreuses nouveautés. Cette année, nous vous invitons à vivre deux soirées uniques, chacune offrant une immersion singulières et de nouvelles découvertes.

Programme du vendredi

A partir de 18h00

– Discours de bienvenue et présentation des travaux réalisés autour du projet 1429. Jeanne d’Arc, le premier portrait .

– Déambulation musicale et Mât de Mai.

A 18h30 ouverture de la rue des artisans

De 19h à 21h atelier pliage de livres à la bibliothèque (à partir de 8 ans)

De 19h à 22h atelier gravure au Centre d’interprétation (accès libre)

A 22h démonstration lumineuse par la compagnie Ambraluna

Tout au long de la soirée découverte de savoir-faire, animations, fête de rue et musique avec le groupe Ambraluna.

De 18h à 23h accès gratuit à la Maison Natale et au Centre d’Interprétation.

Programme du samedi

A 16h15, 17h30 et 18h45 déambulation sur échasses Les Dryades , compagnie Unicorn Legends (3 prestations de 45 minutes environ)

De 17h à 19h espaces jeux de société à la bibliothéque, à partir de 8 ans

De 18h à 22h jeu familial Jeanne en questions sur le site de la Maison Natale accès gratuit

A 22h spectacle de feu, compagnie Unicorn Legends (durée 20 minutes)

De 16h à 23h découverte de savoir-faire, animations, fête de rue et musique avec le groupe Ambraluna.

A partir de 14h accès gratuit au site de la Maison Natale et au Centre d’Interprétation.

Samedi et dimanche

– Atelier calligraphie à la salle d’exposition de la bibliothèque

– Exposition de peintures à la bibliothèque

– Ateliers vannerie rue de la Basilique, confection d’un objet en osier, accès libre (places limitées)

– Animations médiévales et école des écuyers par l’Association Médiévalys Chaumont

– Jeux en bois par le Fort de Bourlémont

– Découverte, à travers diverses activités ludiques, des espèces remarquables, ainsi que leurs habitats sur nos territoires en lien avec la Trame Verte et Bleue

– Poulailler mobile de la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien

Buvette et petite restauration sur place.Tout public

0 .

Rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est +33 3 29 94 08 77 contact@ccov.fr

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English :

The new edition of this festival plunges you into the heart of the Middle Ages with a host of new features. This year, we invite you to experience two unique evenings, each offering a singular immersion and new discoveries.

Friday program:

From 6:00 pm:

– Welcome address and presentation of work on the 1429. Joan of Arc, the first portrait .

– Musical parade and Maypole.

6:30pm: opening of the artisans’ street

7pm to 9pm: book-folding workshop at the library (ages 8 and up)

7-10pm: engraving workshop at the Interpretation Center (free access)

10pm: light show by the Ambraluna company

Throughout the evening: skills discovery, entertainment, street party and music with the Ambraluna group.

From 6pm to 11pm: free admission to the Maison Natale and the Centre d’Interprétation.

Saturday program

At 4:15pm, 5:30pm and 6:45pm: Les Dryades stilt walk, Unicorn Legends company (3 performances, each about 45 minutes long)

5 p.m. to 7 p.m.: board games in the library, ages 8 and up

6pm to 10pm: Jeanne en questions family game on the Maison Natale site free admission

10pm: fire show, Unicorn Legends company (duration: 20 minutes)

From 4pm to 11pm: skills discovery, entertainment, street party and music with the Ambraluna group.

From 2pm: free admission to the Maison Natale site and Interpretation Center.

Saturday and Sunday:

– Calligraphy workshop in the library showroom

– Painting exhibition at the library

– Wickerwork workshops on rue de la Basilique, free admission (limited places)

– Medieval entertainment and riding school by Association Médiévalys Chaumont

– Wooden games by Fort de Bourlémont

– Discovery, through various play activities, of remarkable species and their habitats on our territories in connection with the Trame Verte et Bleue (Green and Blue Frame)

– Mobile henhouse by the Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien

Refreshments and snacks on site.

L’événement Les médiévales de Domremy Domrémy-la-Pucelle a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DE L’OUEST DES VOSGES