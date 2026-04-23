Les médiévales de Domremy Domrémy-la-Pucelle
Les médiévales de Domremy Domrémy-la-Pucelle vendredi 22 mai 2026.
Domrémy-la-Pucelle
Les médiévales de Domremy
Rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-05-22 16:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-23
La nouvelle édition de cette fête vous plonge au coeur du Moyen Âge avec de nombreuses nouveautés. Cette année, nous vous invitons à vivre deux soirées uniques, chacune offrant une immersion singulières et de nouvelles découvertes.
Programme du vendredi
A partir de 18h00
– Discours de bienvenue et présentation des travaux réalisés autour du projet 1429. Jeanne d’Arc, le premier portrait .
– Déambulation musicale et Mât de Mai.
A 18h30 ouverture de la rue des artisans
De 19h à 21h atelier pliage de livres à la bibliothèque (à partir de 8 ans)
De 19h à 22h atelier gravure au Centre d’interprétation (accès libre)
A 22h démonstration lumineuse par la compagnie Ambraluna
Tout au long de la soirée découverte de savoir-faire, animations, fête de rue et musique avec le groupe Ambraluna.
De 18h à 23h accès gratuit à la Maison Natale et au Centre d’Interprétation.
Programme du samedi
A 16h15, 17h30 et 18h45 déambulation sur échasses Les Dryades , compagnie Unicorn Legends (3 prestations de 45 minutes environ)
De 17h à 19h espaces jeux de société à la bibliothéque, à partir de 8 ans
De 18h à 22h jeu familial Jeanne en questions sur le site de la Maison Natale accès gratuit
A 22h spectacle de feu, compagnie Unicorn Legends (durée 20 minutes)
De 16h à 23h découverte de savoir-faire, animations, fête de rue et musique avec le groupe Ambraluna.
A partir de 14h accès gratuit au site de la Maison Natale et au Centre d’Interprétation.
Samedi et dimanche
– Atelier calligraphie à la salle d’exposition de la bibliothèque
– Exposition de peintures à la bibliothèque
– Ateliers vannerie rue de la Basilique, confection d’un objet en osier, accès libre (places limitées)
– Animations médiévales et école des écuyers par l’Association Médiévalys Chaumont
– Jeux en bois par le Fort de Bourlémont
– Découverte, à travers diverses activités ludiques, des espèces remarquables, ainsi que leurs habitats sur nos territoires en lien avec la Trame Verte et Bleue
– Poulailler mobile de la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien
Buvette et petite restauration sur place.Tout public
0 .
Rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est +33 3 29 94 08 77 contact@ccov.fr
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English :
The new edition of this festival plunges you into the heart of the Middle Ages with a host of new features. This year, we invite you to experience two unique evenings, each offering a singular immersion and new discoveries.
Friday program:
From 6:00 pm:
– Welcome address and presentation of work on the 1429. Joan of Arc, the first portrait .
– Musical parade and Maypole.
6:30pm: opening of the artisans’ street
7pm to 9pm: book-folding workshop at the library (ages 8 and up)
7-10pm: engraving workshop at the Interpretation Center (free access)
10pm: light show by the Ambraluna company
Throughout the evening: skills discovery, entertainment, street party and music with the Ambraluna group.
From 6pm to 11pm: free admission to the Maison Natale and the Centre d’Interprétation.
Saturday program
At 4:15pm, 5:30pm and 6:45pm: Les Dryades stilt walk, Unicorn Legends company (3 performances, each about 45 minutes long)
5 p.m. to 7 p.m.: board games in the library, ages 8 and up
6pm to 10pm: Jeanne en questions family game on the Maison Natale site free admission
10pm: fire show, Unicorn Legends company (duration: 20 minutes)
From 4pm to 11pm: skills discovery, entertainment, street party and music with the Ambraluna group.
From 2pm: free admission to the Maison Natale site and Interpretation Center.
Saturday and Sunday:
– Calligraphy workshop in the library showroom
– Painting exhibition at the library
– Wickerwork workshops on rue de la Basilique, free admission (limited places)
– Medieval entertainment and riding school by Association Médiévalys Chaumont
– Wooden games by Fort de Bourlémont
– Discovery, through various play activities, of remarkable species and their habitats on our territories in connection with the Trame Verte et Bleue (Green and Blue Frame)
– Mobile henhouse by the Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien
Refreshments and snacks on site.
L’événement Les médiévales de Domremy Domrémy-la-Pucelle a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DE L’OUEST DES VOSGES
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