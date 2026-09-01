Les Meneuses font leur rentrée ! Les Etoiles Paris

Informations pratiques

Cabaret musical drag irrévérencieux, Les Meneuses propulsent la revue dans le XXIe siècle. Le glamour y flirte avec le trash, le sensuel s’acoquine avec l’audace, et les imprévus se vivent en fous rires.

Le chant live, le drag, le burlesque et la musique se rencontrent dans un spectacle libre, drôle et profondément vivant. Ici, l’exigence artistique règne en maîtresse, l’impertinence n’est jamais loin, et rien ne se prend trop au sérieux.

Une soirée où les codes volent en éclats, où l’on rit, où l’on chante, où l’on s’émeut… et dont on ne ressort jamais tout à fait pareil. Préparez-vous à près de deux heures de performances et de surprises !

Avec Maud Amour, Clara Brajtman, Brenda Mour, Angèle Micaux et Léa Vlamos (18 & 19 septembre) et Lilimarche au piano.

La revue la plus impertinente de Paris revient avec un nouveau spectacle irrévérencieux !

Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 22h30

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T22:30:00+02:00;2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T22:30:00+02:00;2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T22:30:00+02:00

Les Etoiles 61 Rue du Château d’Eau 75010 Paris

https://shotgun.live/fr/venues/maison-cabarets contact@lesmeneuses.com https://www.facebook.com/people/Les-Meneuses/61581903155303/ https://www.facebook.com/people/Les-Meneuses/61581903155303/



Afficher la carte du lieu Les Etoiles et trouvez le meilleur itinéraire

