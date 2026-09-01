UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Les Meneuses font leur rentrée ! Les Etoiles Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Les Etoiles · Paris

Les Meneuses font leur rentrée ! Les Etoiles Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les Etoiles
Adresse
61 Rue du Château d'Eau
Ville
75010 Paris
Département
Paris

Cabaret musical drag irrévérencieux, Les Meneuses propulsent la revue dans le XXIe siècle. Le glamour y flirte avec le trash, le sensuel s’acoquine avec l’audace, et les imprévus se vivent en fous rires.

Le chant live, le drag, le burlesque et la musique se rencontrent dans un spectacle libre, drôle et profondément vivant. Ici, l’exigence artistique règne en maîtresse, l’impertinence n’est jamais loin, et rien ne se prend trop au sérieux.

Une soirée où les codes volent en éclats, où l’on rit, où l’on chante, où l’on s’émeut… et dont on ne ressort jamais tout à fait pareil. Préparez-vous à près de deux heures de performances et de surprises !

Avec Maud Amour, Clara Brajtman, Brenda Mour, Angèle Micaux et Léa Vlamos (18 & 19 septembre) et Lilimarche au piano.

La revue la plus impertinente de Paris revient avec un nouveau spectacle irrévérencieux !
Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :
jeudi, vendredi, samedi
de 19h00 à 22h30
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T22:30:00+02:00;2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T22:30:00+02:00;2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T22:30:00+02:00

Les Etoiles 61 Rue du Château d’Eau  75010 Paris
https://shotgun.live/fr/venues/maison-cabarets contact@lesmeneuses.com https://www.facebook.com/people/Les-Meneuses/61581903155303/ https://www.facebook.com/people/Les-Meneuses/61581903155303/


Afficher la carte du lieu Les Etoiles et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)