Les mercredis aux Lakas avec Les 5 gars Rue Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer
Les mercredis aux Lakas avec Les 5 gars Rue Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer mercredi 12 août 2026.
La Plaine-sur-Mer
Les mercredis aux Lakas avec Les 5 gars
Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Les 5 Gars ambiance guinguette au Jardin des Lakas
Les mercredis aux Lakas sont une série de concerts gratuits organisés par la Mairie de La Plaine-sur-Mer. Ils se déroulent tous les mercredis soirs de l’été, de juillet à août, dans le Jardin des Lakas, un parc situé dans le bourg de la commune.
Ce mercredi c’est le tour du groupe Les 5 gars à vous emporter dans leur voyage musical.
À propos de Les 5 gars
Les 5 Gars est un groupe français composé de cinq musiciens chanteurs qui revisitent les grands classiques de la chanson française dans une ambiance festive et conviviale. Depuis 2017, ils se produisent dans des cafés-concerts, festivals et guinguettes avec un répertoire mêlant tubes d’hier et d’aujourd’hui. Portés par l’accordéon, les guitares et la batterie, leurs arrangements originaux offrent au public un spectacle chaleureux et plein d’énergie.
Infos pratiques:
concert en plain air
sans réservation
en cas de mauvais temps, les concerts sont déplacés à la salle des fêtes de La Plaine-sur-Mer
Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .
Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les 5 Gars: guinguette atmosphere in the Jardin des Lakas
L’événement Les mercredis aux Lakas avec Les 5 gars La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic
À voir aussi à La Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique)
- Jeu de piste Le Tracé des Douaniers La Plaine-sur-Mer 10 juin 2026
- Chorale d’amateur.ices Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer 13 juin 2026
- Concert Carnet de péri-ménopause Mediathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer 13 juin 2026
- Fête du vélo à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer 14 juin 2026
- Fan zone coupe du monde La Plaine-sur-Mer 16 juin 2026