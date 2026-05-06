Les mercredis aux Lakas avec Les 5 gars Rue Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer mercredi 12 août 2026.

La Plaine-sur-Mer

Les mercredis aux Lakas avec Les 5 gars

Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Les 5 Gars ambiance guinguette au Jardin des Lakas

Les mercredis aux Lakas sont une série de concerts gratuits organisés par la Mairie de La Plaine-sur-Mer. Ils se déroulent tous les mercredis soirs de l’été, de juillet à août, dans le Jardin des Lakas, un parc situé dans le bourg de la commune.

Ce mercredi c’est le tour du groupe Les 5 gars à vous emporter dans leur voyage musical.

À propos de Les 5 gars

Les 5 Gars est un groupe français composé de cinq musiciens chanteurs qui revisitent les grands classiques de la chanson française dans une ambiance festive et conviviale. Depuis 2017, ils se produisent dans des cafés-concerts, festivals et guinguettes avec un répertoire mêlant tubes d’hier et d’aujourd’hui. Portés par l’accordéon, les guitares et la batterie, leurs arrangements originaux offrent au public un spectacle chaleureux et plein d’énergie.

Infos pratiques:

concert en plain air

sans réservation

en cas de mauvais temps, les concerts sont déplacés à la salle des fêtes de La Plaine-sur-Mer

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Rue Joseph Rousse Jardin des Lakas La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

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English :

Les 5 Gars: guinguette atmosphere in the Jardin des Lakas

L’événement Les mercredis aux Lakas avec Les 5 gars La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic