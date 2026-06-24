Les mercredis Bargemone La Bargemone Saint-Cannat

Saint-Cannat

Les mercredis Bargemone

Mercredi 1er juillet 2026 de 19h à 23h.

Mercredi 8 juillet 2026 de 19h à 23h.

Mercredi 15 juillet 2026 de 19h à 23h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 19h à 23h.

Mercredi 29 juillet 2026 de 19h à 23h.

Mercredi 5 août 2026 de 19h à 23h.

Mercredi 12 août 2026 de 19h à 23h.

Mercredi 19 août 2026 de 19h à 23h.

Mercredi 26 août 2026 de 19h à 23h. La Bargemone Domaine Bargemone Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-08-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les Mercredis Bargemone sont de retour pour l’été 2026 !

Venez profiter d’un moment convivial entre vignes et coucher de soleil, entre amis ou en famille et partager une belle soirée d’été en Provence!

Au programme



– Bar à vins bio avec les cuvées du domaine

– Trois Foodtrucks gourmands

– DJ set par La Sainte Records ou musique live par Artefacts

– Coucher de soleil sur les vignes

– Ambiance festive, conviviale et décontractée



Merci de préciser le nombre d’enfants dans la rubrique Commentaires lors de votre réservation.



Venez célébrer avec nous le lancement de la saison 2026 des Mercredis Bargemone et partager une belle soirée d’été en Provence. .

La Bargemone Domaine Bargemone Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 62 30 event@bargemone.com

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English :

Bargemone Wednesdays are back for the summer of 2026!

Come enjoy a pleasant evening among the vineyards as the sun sets, with friends or family, and share a wonderful summer evening in Provence!

L’événement Les mercredis Bargemone Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-06-24 par Provence Tourisme