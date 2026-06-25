Saint-Cannat

Rendez-vous dans les vignes

Mercredi 1er juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Vendredi 3 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Mercredi 8 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Vendredi 10 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Mercredi 15 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Vendredi 17 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Mercredi 22 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Vendredi 24 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Mercredi 29 juillet 2026 de 19h30 à 23h.

Vendredi 31 juillet 2026 de 19h30 à 23h. Villa Minna Vineyard Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:30:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31

Tous les mercredis et vendredis, retrouvez La Camionnette Pompette à la Villa Minna, à 5 min d’Éguilles.

Plus de 60 références de vins de toute la France et des petites assiettes maison à partager au cœur des vignes au coucher du soleil.



Un moment de détente dans un cadre intimiste, au cœur des vignes, pour profiter du coucher de soleil autour d’un verre et de quelques assiettes à partager. .

Villa Minna Vineyard Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 52 65 85 27

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English :

Every Wednesday and Friday, check out La Camionnette Pompette at Villa Minna, 5 minutes from Daguilles.

L’événement Rendez-vous dans les vignes Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-06-25 par Provence Tourisme