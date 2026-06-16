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Les mercredis dans les parcs La Boom Boum Parc Billoux Marseille 15e Arrondissement

Les mercredis dans les parcs La Boom Boum Parc Billoux Marseille 15e Arrondissement mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Parc Billoux

Adresse : 246 rue de Lyon

Ville : 13015 Marseille 15e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Marseille 15e Arrondissement

Les mercredis dans les parcs La Boom Boum

Mercredi 15 juillet 2026 de 17h à 21h. Parc Billoux 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15 21:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Un concert participatif plein d’humour pour les enfants !Enfants
Prêts pour une aventure pleine de rires et de mouvements ?

La Boum Boom est un concert participatif qui transforme l’imaginaire quotidien des enfants en aventures dansées.

Un moment collectif où musiques, textes, chorégraphies participatives et fantaisie se croisent dans un cocktail dynamisant et plein d’humour.

Compagnie Comme un ouragan
Production Arts et Musiques

Durée 50 min

Tout public, spécialement conçu pour les enfants de 5 à 9 ans (ouvert à tous les motivés du dancefloor !)   .

Parc Billoux 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

A fun, interactive concert for kids!

L’événement Les mercredis dans les parcs La Boom Boum Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille

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