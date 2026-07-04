Un moment suspendu (Astronef) Centre hospitalier Edouard Toulouse Marseille 15e Arrondissement
vendredi 18 décembre 2026 · Centre hospitalier Edouard Toulouse · Marseille 15e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 15e Arrondissement
Un moment suspendu (Astronef)
Du vendredi 18 au samedi 19 décembre 2026 de 20h à 21h45. Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:00:00
fin : 2026-12-19 21:45:00
Date(s) :
2026-12-18
Une pièce écrite pour la Jeune Troupe de La Criée, avec Marseille comme point d’ancrage et la rencontre pour horizon !
Reine est une jeune femme au passé mystérieux qui s’est mis en tête d’implanter à Marseille une activité méconnue le korfball. Inventé par un instituteur néerlandais au début du XXe siècle, ce sport collectif a la particularité d’être mixte et de faire jouer chacun·e aussi bien en attaque qu’en défense.
Avec une salle de centre social pour principal décor, Un moment suspendu nous fait rire, voyager et réfléchir. Au monologue exprimant l’isolement de chacun·e succède une partition chorale. C’est bien une troupe qui naît sous nos yeux. .
Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A play written for the Jeune Troupe de La Criée, with Marseille as its anchor and the encounter as its horizon!
L’événement Un moment suspendu (Astronef) Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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