Les mercredis dans les parcs La Boom Boum Place Jules Guesde Marseille 3e Arrondissement
Les mercredis dans les parcs La Boom Boum Place Jules Guesde Marseille 3e Arrondissement mercredi 8 juillet 2026.
Marseille 3e Arrondissement
Les mercredis dans les parcs La Boom Boum
Mercredi 8 juillet 2026 de 17h à 21h. Place Jules Guesde Parc de la Porte d’Aix Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08 21:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Un concert participatif plein d’humour pour les enfants !Enfants
Prêts pour une aventure pleine de rires et de mouvements ?
La Boum Boom est un concert participatif qui transforme l’imaginaire quotidien des enfants en aventures dansées.
Un moment collectif où musiques, textes, chorégraphies participatives et fantaisie se croisent dans un cocktail dynamisant et plein d’humour.
Compagnie Comme un ouragan
Production Arts et Musiques
Durée 50 min
Tout public, spécialement conçu pour les enfants de 5 à 9 ans (ouvert à tous les motivés du dancefloor !) .
Place Jules Guesde Parc de la Porte d’Aix Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A fun, interactive concert for kids!
L’événement Les mercredis dans les parcs La Boom Boum Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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