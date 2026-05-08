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Les Mercredis de la Pelote rue Dongaitz Anaiak Urrugne

Les Mercredis de la Pelote rue Dongaitz Anaiak Urrugne

Les Mercredis de la Pelote rue Dongaitz Anaiak Urrugne mercredi 26 août 2026.

Lieu : rue Dongaitz Anaiak

Adresse : Fronton du Bourg

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Urrugne

Les Mercredis de la Pelote

rue Dongaitz Anaiak Fronton du Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Lever de rideau par l’école de pelote d’Urrugne, puis partie de pelote avec les adultes.   .

rue Dongaitz Anaiak Fronton du Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Les Mercredis de la Pelote

L’événement Les Mercredis de la Pelote Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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