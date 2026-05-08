Les Mercredis de la Pelote rue Dongaitz Anaiak Urrugne
Les Mercredis de la Pelote rue Dongaitz Anaiak Urrugne mercredi 26 août 2026.
Urrugne
Les Mercredis de la Pelote
rue Dongaitz Anaiak Fronton du Bourg Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 19:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Lever de rideau par l’école de pelote d’Urrugne, puis partie de pelote avec les adultes. .
rue Dongaitz Anaiak Fronton du Bourg Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80
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English : Les Mercredis de la Pelote
L’événement Les Mercredis de la Pelote Urrugne a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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