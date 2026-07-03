LES MERCREDIS DE L’ABBAYE 26 AOÛT Aniane
mercredi 26 août 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
LES MERCREDIS DE L’ABBAYE 26 AOÛT
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.
Ils sont profs à l’école de musique intercommunale mais également et avant tout, artistes ! l’abbaye accueille leurs propositions artistiques, exigeantes et variées.
Ces soirées conviviales sont également l’occasion de découvrir l’exposition de photo Raymond Depardon.
Au programme
Mercredi 26 août Autour de Duke
Ellington avec le Around Duke 5tet Les
Tubas d’été
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Réservation conseillée
billetterie.saintguilhem-valleeherault.fr
Tarifs
10 € tarif plein
5 € tarif réduit
(Comprend le prix d’entrée pour l’exposition)
Tout public .
50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie
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English :
They are teachers at the intercommunal music school, but first and foremost, artists! The abbey welcomes their demanding and varied artistic proposals.
L’événement LES MERCREDIS DE L’ABBAYE 26 AOÛT Aniane a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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