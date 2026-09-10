Les mercredis discu’thé, Antipode, Rennes

Informations pratiques

Les mercredis discu’thé Mercredi 4 novembre, 15h30 Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T15:30:00+01:00 – 2026-11-04T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-04T15:30:00+01:00 – 2026-11-04T18:00:00+01:00

Ouverture de La Cafét’ : 15h30

Début du mercredi discu’thé : 15h30

Fin du mercredi discu’thé : 18h00

Antipode – La Cafèt’

Placement libre assis-debout

Entrée libre et gratuite pour toutes et tous, adultes et enfants accompagné·es.

Les mercredis discu’thé – Rencontre – Ateliers

L’équipe de l’Antipode vous propose une pause à La Cafét’. Le temps d’un café, d’un thé ou d’un goûter, profitez de l’espace de convivialité tenu par les bénévoles de l’association. Un lieu ouvert à toutes et à tous où la rencontre, l’échange et la solidarité sont invités. Pensée comme une place publique au cœur de l’Antipode, des thématiques, débats, ateliers, échanges littéraires, questions de sociétés, rencontres sont proposés par une équipe de bénévoles généreuse et affûtée pour discu’thé autour d’une petite touche sucrée. Bienvenue !

*Les bénéfices des ventes de La Cafét’ vont autofinancer les sorties de l’accueil jeunes.

Tout au long de la saison, des ateliers en lien avec notre fil rouge Faire des vagues sont proposés. Détail des ateliers à venir dès octobre sur antipode-rennes.fr !

Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://antipode-rennes.fr/agenda/les-mercredis-discu-2 »}]

Le temps d’un café, d’un thé ou d’un goûter, profitez de l’espace de convivialité tenu par les bénévoles de l’association. atelier animation