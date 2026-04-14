Les mercredis discu’thé, Antipode, Rennes

Les mercredis discu’thé Mercredi 3 juin, 15h30 Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T15:30:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Ouverture de La Cafét’ : 15h30

Début du mercredi discu’thé : 15h30

Fin du mercredi discu’thé : 18h00

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Antipode – Parvis Agnès Varda

Placement libre assis-debout

Entrée libre et gratuite pour toutes et tous, adultes et enfants accompagné·es.

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Les mercredis discu’thé – Rencontre – Ateliers

L’équipe de l’Antipode vous propose une pause à La Cafét’. Le temps d’un café, d’un thé ou d’un goûter, profitez de l’espace de convivialité tenu par les bénévoles de l’association. Un lieu ouvert à toutes et à tous où la rencontre, l’échange et la solidarité sont invités. Pensée comme une place publique au cœur de l’Antipode, des thématiques, débats, ateliers, échanges littéraires, questions de sociétés, rencontres sont proposés par une équipe de bénévoles généreuse et affûtée pour discu’thé autour d’une petite touche sucrée. Bienvenue !

*Les bénéfices des ventes de La Cafét’ vont autofinancer les sorties de l’accueil jeunes.

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Tout au long de la saison, des ateliers en lien avec notre fil rouge Cultiver la joie sont proposés. Pour cette édition, un peu d’adresse et d’agilité seront de mise pour créer un parcours géant de dominos express que l’on fera tomber à 17h30 ! (Activité prévue en extérieur si le temps le permet)

Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://antipode-rennes.fr/agenda/les-mercredis-discu-domino-express »}]

Activités en extérieur ! atelier animation