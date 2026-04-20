Scène Ouverte Humour / Stand-up Bistrot Cocagne Rennes Dimanche 31 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, sortie au chapeau à prix libre

Bienvenue à la scène ouverte du Ducky Comedy Club, au Bistrot Cocagne !

Le Ducky Comedy revient **au Bistrot Cocagne** !

Venez découvrir **5 nouveaux artistes**, qui débutent ou qui viennent tester des blagues.

Le principe d’une scène ouverte est qu’il n’y a **pas d’audition**, tout le monde peut s’inscrire !

1h15 de blague _d’artistes en herbe ou confirmés._

Entrée libre.

Sortie au chapeau à prix libre.

Pour public averti.

Nous conseillons de venir minimum 30min en avance pour avoir une place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T19:30:00.000+02:00

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canard.sauvage.pro@gmail.com https://linktr.ee/duckycomedie

Bistrot Cocagne 12 rue des Dames Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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