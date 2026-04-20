Scène Ouverte Humour / Stand-up Bistrot Cocagne Rennes
Scène Ouverte Humour / Stand-up Bistrot Cocagne Rennes dimanche 31 mai 2026.
Scène Ouverte Humour / Stand-up Bistrot Cocagne Rennes Dimanche 31 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre, sortie au chapeau à prix libre
Bienvenue à la scène ouverte du Ducky Comedy Club, au Bistrot Cocagne !
Le Ducky Comedy revient **au Bistrot Cocagne** !
Venez découvrir **5 nouveaux artistes**, qui débutent ou qui viennent tester des blagues.
Le principe d’une scène ouverte est qu’il n’y a **pas d’audition**, tout le monde peut s’inscrire !
1h15 de blague _d’artistes en herbe ou confirmés._
Entrée libre.
Sortie au chapeau à prix libre.
Pour public averti.
Nous conseillons de venir minimum 30min en avance pour avoir une place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-31T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-31T19:30:00.000+02:00
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canard.sauvage.pro@gmail.com https://linktr.ee/duckycomedie
Bistrot Cocagne 12 rue des Dames Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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