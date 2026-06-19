Les Mercredis du Lac Iffendic
Les Mercredis du Lac Iffendic mercredi 5 août 2026.
Iffendic
Les Mercredis du Lac
Lac de Trémelin Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Les mercredis du lac 4 soirées, 4 ambiances, et toujours le même décor enchanteur, le Lac de Trémelin.
Le mercredi 5 août, le lac de Trémelin accueille un concert, spectacle blind test de Vinyl Lovers et Beethoven Metalo Vivace.
D’abord place aux Vynil Lovers qui enchaînent les disques pour constituer des équipes. Puis in lève les yeux pour un spectacle aérien avec une corde et… une guitare électrique ! Et on finit avec un blind teste collectif, en se déhanchant sur le dance floor.
Gratuit. Accès libre. .
Lac de Trémelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 06 50
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English :
L’événement Les Mercredis du Lac Iffendic a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté
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