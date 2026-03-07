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Les mercredis du patrimoine Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

Les mercredis du patrimoine Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Les mercredis du patrimoine

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 12:30:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Le Montaigne de Marius Lévy.

Gratuit   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Les mercredis du patrimoine

L’événement Les mercredis du patrimoine Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux

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