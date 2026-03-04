Les Mercredis du Pôle » Décore ton jardin » Mercredi 18 mars, 14h00 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T16:00:00+01:00

Atelier » Décore ton jardin «

Mercredi 18 mars 2026 de 14h à 16h

Après une visite au jardin, chaque participant laissera libre cours à son imagination pour concevoir une décoration unique et personnalisée de jolis piques décoratifs pour égayer leurs pots de fleurs !

Enfants de 6 à 8 ans / Inscription au 04 66 56 42 30

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]

Les Mercredis au Jardin atelier mercredi