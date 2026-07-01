Les mercredis Musiqu’oohh ! Concert Guilvinec
mercredi 15 juillet 2026 · Guilvinec
Informations pratiques
Guilvinec
Les mercredis Musiqu’oohh ! Concert
18 Rue de la Marine Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-15
15 juillet Sweet home Pop-folk
22 juillet Baton de Parôles Swing manouche
29 juillet Honey Men Roots blues
5 août Jim et Vince Rock à Billy
12 août Diroll Tizh Pop Rock
19 août Tiger Rose Blues vocals roots .
18 Rue de la Marine Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 94 13
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English :
L’événement Les mercredis Musiqu’oohh ! Concert Guilvinec a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Destination Pays Bigouden
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