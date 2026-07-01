Informations pratiques

Guilvinec

Les mercredis Musiqu’oohh ! Concert

18 Rue de la Marine Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-15

15 juillet Sweet home Pop-folk

22 juillet Baton de Parôles Swing manouche

29 juillet Honey Men Roots blues

5 août Jim et Vince Rock à Billy

12 août Diroll Tizh Pop Rock

19 août Tiger Rose Blues vocals roots .

18 Rue de la Marine Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 94 13

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English :

L’événement Les mercredis Musiqu’oohh ! Concert Guilvinec a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Destination Pays Bigouden