LES MERCREDIS PABLO ANIMATION MUSICALE Céret
LES MERCREDIS PABLO ANIMATION MUSICALE Céret mercredi 5 août 2026.
Céret
LES MERCREDIS PABLO ANIMATION MUSICALE
1 Pl. Pablo Picasso Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Animation musicale au bar-restaurant Le Pablo
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1 Pl. Pablo Picasso Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 86 72 11 94
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English :
Live music at Le Pablo bar and restaurant
L’événement LES MERCREDIS PABLO ANIMATION MUSICALE Céret a été mis à jour le 2026-06-17 par VALLESPIR TOURISME
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