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LES MERCREDIS PABLO ANIMATION MUSICALE Céret

LES MERCREDIS PABLO ANIMATION MUSICALE Céret

LES MERCREDIS PABLO ANIMATION MUSICALE Céret mercredi 5 août 2026.

Adresse : 1 Pl. Pablo Picasso

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Céret

LES MERCREDIS PABLO ANIMATION MUSICALE

1 Pl. Pablo Picasso Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Animation musicale au bar-restaurant Le Pablo
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1 Pl. Pablo Picasso Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 86 72 11 94 

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English :

Live music at Le Pablo bar and restaurant

L’événement LES MERCREDIS PABLO ANIMATION MUSICALE Céret a été mis à jour le 2026-06-17 par VALLESPIR TOURISME

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