Meslay-du-Maine

Les Meslidays

Centre ville Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Venez rencontrer vos artisans, commerçants et acteurs locaux le temps d’un weekend festif et convivial ! Profitez des nombreuses animations pour petits et grands pour vous divertir et de nos restaurateurs pour vous ravir les papilles !

Les Meslidays, foire artisanale et commerciale

Les 4 et 5 juillet, un week-end festif et convivial s’invite à Meslay du Maine à l’occasion des Meslidays !

Au cœur de l’événement la Foire Commerciale, où vous pourrez rencontrer les commerçants, artisans, associations et acteurs locaux qui font vivre notre territoire au quotidien.

En famille, entre amis ou entre voisins, profitez de ces deux journées pour découvrir les savoir-faire locaux, échanger, vous divertir et soutenir les entreprises de notre communauté de communes.

Nous vous attendons nombreux pour faire de cette nouvelle édition un moment de partage, de rencontres et de bonne humeur !

Au programme de nombreuses animations pour divertir petits et grands jeux en bois, structures gonflables, concert, spectacle de rue, balade à poney, tombola et bien d’autres encore.

Profitez d’une restauration et buvette sur place avec vos artisans meslinois qui sauront ravir vos papilles. .

Centre ville Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 9 83 41 95 97 smilearticom@gmail.com

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English :

Come meet your local artisans, shopkeepers, and community leaders for a festive and friendly weekend! Enjoy the many activities for all ages and let our restaurants treat your taste buds!

L’événement Les Meslidays Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-06-15 par LAVAL TOURISME