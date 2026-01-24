Les métamorphoses du Foirail RDV devant le Pôle culturel du Foirail Pau
Les métamorphoses du Foirail
Ancien marché aux bestiaux devenu place emblématique, le Foirail illustre les changements de vocation d’un espace urbain majeur. Cette visite vous raconte l’évolution d’un lieu populaire devenu pôle culturel et architectural contemporain. .
