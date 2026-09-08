Les métiers d’art au cœur de l’exposition contemporaine Gallifet Centre d’Art Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les métiers d’art au cœur de l’exposition contemporaine

Samedi 17 octobre 2026 à partir de 14h. Gallifet Centre d’Art 52, rue Cardinale Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Entre deux expositions, Gallifet ouvre exceptionnellement les portes de ses salles en pleine transformation.

Au cœur d’un espace d’exposition en pleine métamorphose, entre caisses, papier bulle et œuvres en transit, Morgane Baroghel-Crucq invite le public dans les coulisses d’une exposition en préparation.



Les photographies de François Halard viennent d’être décrochées, les œuvres sont emballées, les caisses s’empilent tandis que les premières pièces de la prochaine exposition arrivent. C’est dans ce décor de chantier que la commissaire Morgane Baroghel-Crucq propose une rencontre autour de la place grandissante des métiers d’art dans l’exposition contemporaine.



Comment exposer les savoir-faire aujourd’hui ? Quels artisans inviter ? Quels récits construire autour de pratiques longtemps restées à la marge des institutions artistiques ? Une conversation qui dévoile les coulisses du commissariat d’exposition et annonce le cinquième chapitre de l’exposition

consacrée aux métiers d’art, présenté à Gallifet à partir de novembre 2026.



Morgane Baroghel-Crucq est artiste textile, diplômée de l’École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI-Les Ateliers). Depuis plus de dix ans, elle explore les possibilités du tissage en mêlant soie, lin, ou métal dans des œuvres où dialoguent savoir-faire artisanal et recherche plastique. Ses créations monumentales interrogent le temps, la lumière et la matière. Lauréate du Grand Prix de la Création de la Ville de Paris en 2023, elle a notamment exposé au Salon Révélations au Grand Palais, à la Galerie Handwerk de Munich, à l’hôtel Crillon à Paris. Elle est également commissaire du cycle d’expositions consacré aux métiers d’art au Centre d’art Gallifet.



L’exposition des métiers d’art à Gallifet réunira les créations de Laurentine Perilhou, Mathilde Caylou, Gérard Descamps, Eve George, Xavier Montoy et Morgane Baroghel-Crucq.



FESTIVAL TANGIBLE

La Biennale d’Aix participe au Festival Tangible, projet dédié aux formes multiples du design, initié et coordonné par Fotokino. Porté par des structures du territoire métropolitain, Tangible se pose à Aix-en-Provence, samedi 17 octobre avec la complicité du 3 bis f, Centre d’arts contemporains, de voyons voir, de l’École Supérieure d’Art et de Gallifet. .

Gallifet Centre d’Art 52, rue Cardinale Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@gallifet.com

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English :

Between two exhibitions, Gallifet is opening the doors to its galleries—which are currently undergoing renovations—on a special occasion.

L’événement Les métiers d’art au cœur de l’exposition contemporaine Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence