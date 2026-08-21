Les métiers du Muséum, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Les métiers du Muséum Mercredi 9 décembre, 18h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T18:00:00+01:00 – 2026-12-09T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-09T18:00:00+01:00 – 2026-12-09T19:00:00+01:00
Proposé par Les Copains du Muséum de Nantes
À l’occasion du grand chantier en cours jusqu’à la réouverture de 2029, venez rencontrer les professionnels sans qui le Muséum n’existerait pas, découvrir leurs métiers et savoir-faire et partager leur passion.
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
À l’occasion du chantier en cours jusqu’à la réouverture de 2029, venez rencontrer les professionnels, leurs métiers et savoir-faire et partager leur passion.
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