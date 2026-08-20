« Les Microbes ont-ils bon goût ? », Médiathèque municipale de Surgères, Surgères

Informations pratiques

« Les Microbes ont-ils bon goût ? » Samedi 3 octobre, 17h30 Médiathèque municipale de Surgères Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Une cheffe culinaire et un microbiologiste révèlent les secrets des aliments et de leur transformation au cours de cette conférence-spectacle ludique.

Spectacle créé par la Compagnie Barbara Reyes et l’Espace Mendès France (Poitiers).

Médiathèque municipale de Surgères Square du Chateau Espace André Malraux 17700 Surgeres Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 07 71 80 http://bibliotheque.ville-surgeres.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-surgeres.fr »}] Médiathèque municipale, anciennes écuries du Château Parking proche

Biblis en folie 2026

©Nolwenn Tricaud-Malherbe