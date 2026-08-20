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« Les Microbes ont-ils bon goût ? », Médiathèque municipale de Surgères, Surgères

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Surgères · Surgères

« Les Microbes ont-ils bon goût ? », Médiathèque municipale de Surgères, Surgères

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Surgères
Adresse
Square du Chateau Espace André Malraux 17700 Surgeres
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime

« Les Microbes ont-ils bon goût ? » Samedi 3 octobre, 17h30 Médiathèque municipale de Surgères Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Une cheffe culinaire et un microbiologiste révèlent les secrets des aliments et de leur transformation au cours de cette conférence-spectacle ludique.
Spectacle créé par la Compagnie Barbara Reyes et l’Espace Mendès France (Poitiers).

Médiathèque municipale de Surgères Square du Chateau Espace André Malraux 17700 Surgeres Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 07 71 80 http://bibliotheque.ville-surgeres.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-surgeres.fr »}] Médiathèque municipale, anciennes écuries du Château Parking proche
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©Nolwenn Tricaud-Malherbe

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