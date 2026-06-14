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Les mini voisinades Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Les mini voisinades Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Les mini voisinades Caserne Mellinet/La Générale Nantes mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Caserne Mellinet/La Générale

Adresse : 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 12:00

Tarif : prix libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 12:00 – 20:00
Gratuit : non prix libre Tout public 

Voisins, voisines de la Caserne Mellinet, venez passer un moment convivial à la découverte des initiatives citoyennes de votre quartier. Au programmeconférence, tables rondes, ateliers enfants et parent enfant, concert… de quoi apprendre en s’amusant.Ouvert à tous·tes, gratuit.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000


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