Les mini voisinades Caserne Mellinet/La Générale Nantes
Les mini voisinades Caserne Mellinet/La Générale Nantes mercredi 17 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 12:00 – 20:00
Gratuit : non prix libre Tout public
Voisins, voisines de la Caserne Mellinet, venez passer un moment convivial à la découverte des initiatives citoyennes de votre quartier. Au programmeconférence, tables rondes, ateliers enfants et parent enfant, concert… de quoi apprendre en s’amusant.Ouvert à tous·tes, gratuit.
Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
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