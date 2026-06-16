Les Mômes à l’archet Chantons pour la paix Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer
Les Mômes à l’archet Chantons pour la paix Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer dimanche 27 juin 2027.
Carhaix-Plouguer
Les Mômes à l’archet Chantons pour la paix
Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-27 17:00:00
fin : 2027-06-27
Date(s) :
2027-06-27
Les mômes à l’archet , ensemble à cordes de l’école de musique du Poher dirigé par Sylvaine Guichen et plusieurs choristes de l’école dirigés par Jo Van Bouwel, vous invitent à leur prochain spectacle Chantons pour la paix .
Une centaine d’élèves chanteurs et instrumentistes seront sur scène pour vous présenter un programme célébrant la paix à travers des compositeurs d’époques variées Joseph Bologne dit le chevalier Saint-Georges, Kachaturian, Mozart, Grundman, Jenkins, Fauré…
Des invités-surprise viendront rejoindre les élèves de l’école de musique du Poher, et notamment les chorales Voxa Banna et Elles, Lui en voix, dirigées par Marie Carré . .
Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 78 71
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English :
L’événement Les Mômes à l’archet Chantons pour la paix Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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