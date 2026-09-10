Les Mondes Possibles, Salle Courmont, Lille
dimanche 7 février 2027 · Salle Courmont · Lille
Informations pratiques
Les Mondes Possibles Dimanche 7 février 2027, 17h00 Salle Courmont Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-07T17:00:00+01:00 – 2027-02-07T17:40:00+01:00
Fin : 2027-02-07T17:00:00+01:00 – 2027-02-07T17:40:00+01:00
A partir de 6 ans, durée : 40 minutes
C’est le voyage burlesque d’un enfant pas ordinaire à la rencontre de personnages farfelus. Ceux-ci seront tantôt favorables, tantôt ridiculement autoritaires, tantôt tristement loufoques. Notre personnage Gaëtan voyagera de tableau en tableau au sein d’une galerie de rencontres étonnantes. Dans un univers ultra normé et autoritaire, il en vient à perdre son jonglage, donc son identité. Il devient inadapté dans ce monde. Il devra faire appel à différentes ressources extérieures et intérieures pour retrouver son précieux jonglage. L’amitié et le sens comme refuge à la construction de soi.
Les Mondes Possibles est un spectacle familial qui aborde joyeusement les thèmes de l’adaptation à la société, de l’identité et qui questionne la norme. Un duo jongleur et musicien nous fait traverser les affres de ce personnage en quête de sens par la musique, le cirque et la danse. Il y aura des balles, des couleurs, de la danse, du drame et du rire !
Porteur de projet et artiste jongleur : Gilles Dodemont, Au plateau : Gilles Dodemont et Simon Hopin-Vena,
Dramaturgie et mise en scène : Louise Wailly et Gilles Dodemont, Musique : Simon Hopin-Vena, Scénographie : Heidi Folliet, Costumes : Joséphine Triballeau, Production : Clémence Grimal et Samuel Rieubernet
Partenaires institutionnels DRAC, La Région Hauts-de-France, Le Département du Pas-de-Calais, La CAHC (Agglo Hénin-Carvin)
Les partenaires culturels : Le Palc – PNC, Le Prato – PNC, Le Majestic – Ville de Carvin, Le Centre culturel Evasion – Noyelles-sous-Lens, Communauté de communes Terre des 2 Caps, Communauté de communes des 7 Vallées, Compagnie Bruit de Couloir, Cirqu’en Cavale, Lille 3000 espaces non-dédiés produit par La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie
Pour vous inscrire au parcours complet atelier+gouter+spectacle, écrivez à ecole@lecirqueduboutdumonde.fr
Salle Courmont 2 Rue Courmont, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=832aa587-a073-4496-b4a2-f26f91b2c926 [{« type »: « link », « value »: « https://lecirqueduboutdumonde.fr/les-dimanches-en-famille/ »}] [{« link »: « mailto:ecole@lecirqueduboutdumonde.fr »}]
Evénement organisé par la compagnie le Cirque du Bout du Monde
Antoine Chartier
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