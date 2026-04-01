Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les monstres rigolos Saint-Hilaire-les-Places

Les monstres rigolos Saint-Hilaire-les-Places

Les monstres rigolos Saint-Hilaire-les-Places jeudi 9 avril 2026.

Adresse : 4 Carrefour de Puycheny

Ville : 87800 Saint-Hilaire-les-Places

Département : Haute-Vienne

Début : 2026-04-09T14:30:00

Fin : 2026-04-09T16:00:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 10 Tarif réduit

Saint-Hilaire-les-Places

Les monstres rigolos

4 Carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :
2026-04-09

Et si le printemps faisait aussi éclore d’étranges créatures ? Des êtres joyeux, maladroits, étonnants …. nés de l’imagination. Ici, tout est permis, surtout de ne pas être curieux. Durée 1h30, 6 ans et +   .

4 Carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19  atmuseepuycheny@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les monstres rigolos

L’événement Les monstres rigolos Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus

À voir aussi à Saint-Hilaire-les-Places (Haute-Vienne)