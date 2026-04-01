Saint-Hilaire-les-Places

Les monstres rigolos

4 Carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Et si le printemps faisait aussi éclore d’étranges créatures ? Des êtres joyeux, maladroits, étonnants …. nés de l’imagination. Ici, tout est permis, surtout de ne pas être curieux. Durée 1h30, 6 ans et + .

4 Carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr

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English : Les monstres rigolos

L’événement Les monstres rigolos Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus